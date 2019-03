Schüsse in Utrecht - Stadt: Menschen sollen Häuser nicht verlassen

Utrecht (APA/dpa) - Nach den Schüssen in Utrecht sollen die Menschen in der Stadt ihre Häuser nicht verlassen. Das teilte die Stadt am Montag mit. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Die Polizei suche noch nach dem Täter.

Laut Medienberichten wurde bei dem Vorfall mindestens ein Mensch getötet. Drei weitere seien ins Krankenhaus gebracht worden, wie das niederländische Fernsehen und die Zeitung „De Telegraaf“ meldeten. Mehrere Menschen seien am Tatort bei der Straßenbahn medizinisch versorgt worden. Die Polizei und Anti-Terror-Einheiten seien mit starken Kräften unterwegs.

Auch die deutsche Polizei kontrolliert nach den Schüssen in Utrecht verstärkt an Straßen und in Zügen an der deutschen Grenze. „Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden“, sagte ein Sprecher. Schwerpunkt sei die Autobahn 3, aber auch an anderen Autobahnen und Bundesstraßen sowie an kleinen Grenzübergängen ständen Beamte. Auch bei grenzüberschreitenden Bahnverbindungen gebe es Kontrollen.