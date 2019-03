Papst verurteilt Plage der Korruption

Vatikanstadt (APA) - Der Papst hat am Montag die Korruption als eine der verheerendsten Plagen für die heutige Gesellschaft bezeichnet. Sie schade der Öffentlichkeit, sowohl im ethischen, als auch im wirtschaftlichen Bereich. „Die Illusion rascher und einfacher Gewinne verarmt jeden“, so der Papst.

In einer Ansprache vor Mitgliedern des italienischen Rechnungshofes am Montag im Vatikan sagte der Papst, dass Korruption die Würde des Menschen vernichte. Der Staat sei in all seinen Funktionen aufgerufen, die „natürlichen Rechte des Menschen“ zu verteidigen.

Der Papst rief die in der öffentlichen Verwaltung Tätigen auf, stets mit „Transparenz und Ehrlichkeit“ zu handeln und dabei das Vertrauen zwischen Bürgern und Institutionen zu verteidigen. Der Vertrauensverlust der Bürger in die Institutionen sei eine der gravierendsten Erscheinungen der Krise der Demokratie, warnte der Pontifex.