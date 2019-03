Schüsse in Utrecht fielen laut Behörden an mehreren Stellen

Utrecht (APA/AFP/dpa) - In der niederländischen Stadt Utrecht sind am Montagvormittag an mehreren Stellen Schüsse gefallen. Das sagte der Chef der niederländischen Anti-Terror-Behörde, Pieter-Jaap Aalbersberg, nach dem Angriff mit mindestens einem Toten und mehreren Verletzten in einer Straßenbahn.

Derzeit laufe ein „großer Polizeieinsatz“, um den flüchtigen Schützen zu fassen, sagte Aalbersberg bei einer Pressekonferenz in Den Haag. Um 14.30 Uhr will sich auch der niederländische Regierungschef Mark Rutte in einer Pressekonferenz zu dem Vorfall äußern.