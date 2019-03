Alkolenker krachte nach Fahrerflucht im Burgenland mit Pkw gegen Baum

Neudorf/Gattendorf (APA) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich Freitagfrüh in Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) ereignet hat, ist ein fahrerflüchtiger Mann schwer verletzt worden. Der 22-Jährige stieß in Neudorf bei Parndorf gegen den Kleinlieferwagen eines 61-Jährigen und fuhr davon. Der Besitzer verfolgte den Lenker und wollte ihn zur Rede stellen. Nach einem weiteren Zwischenfall mit dem 61-Jährigen kam es zum Unfall.

Äußerst aggressiv und deutlich alkoholisiert soll sich der 22-Jährige gegenüber den Einsatzkräften am Unfallort verhalten haben, berichtete die Polizei am Montag. Der Mann hatte auf seiner Flucht die Herrschaft über seinen Wagen verloren, war rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen etwa halben Meter dicken Baum geprallt. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Wiener AKH geflogen, wo eine Alkoholisierung festgestellt wurde.

Zuvor hatte der 61-Jährige, der den Fahrerflüchtigen bei der Ortseinfahrt Parndorf stoppen konnte, versucht, den 22-Jährigen zur Rede zu stellen. Der Kleinlieferwagenfahrer stieg aus und ging auf den Pkw des Alkolenkers zu. Der junge Mann gab allerdings sofort Vollgas, stieß ein weiteres Mal gegen das Fahrzeug des 61-Jährigen und flüchtete. Der Lenker des Kleinlieferwagens konnte sich laut Polizei nur durch einen beherzten Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt.

Für den 22-Jährigen hat der Vorfall weitere Konsequenzen. Der Mann wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Nötigung angezeigt. Außerdem wurde der Führerschein eingezogen, hieß es in einer Presseaussendung der Polizei.