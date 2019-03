Deutschland plant nach 2020 wieder Rückgang der NATO-Quote ein

Berlin (APA/AFP) - Der Anteil der Verteidigungsausgaben am deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll zwar 2020 nochmals ansteigen, danach aber wieder leicht zurückgehen. Das geht aus den Eckpunkten der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes bis 2023 hervor, wie am Montag aus dem deutschen Finanzressort verlautete. Man wolle in der Ausgabenplanung vorerst „auf Sicht fahren“, hieß es dazu weiter.

Im kommenden Jahr würde die sogenannte NATO-Quote den Eckpunkten zufolge demnach auf 1,37 Prozent ansteigen. In den Folgejahren würde sie allerdings wieder leicht bis auf 1,25 Prozent im Jahr 2023 absinken. Dies entspräche dann wieder der Prozentzahl von 2018.

Der Rückgang ist brisant, weil die Regierung eigentlich bis 2025 einen Anteil der Verteidigungsausgaben am BIP von 1,5 Prozent ansteuern will. Langfristig hat sich Deutschland innerhalb der NATO sogar verpflichtet, einen Anteil von 2,0 Prozent anzusteuern. In absoluten Zahlen soll der Wehretat den Angaben zufolge im kommenden Jahr um rund 6,2 Milliarden Euro höher liegen als 2018.

Vor allem für die kommenden Jahre pocht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eigentlich auf einer deutlich stärkeren Steigerung der Verteidigungsausgaben als nun von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) geplant. Das zurückgehende Wirtschaftswachstum führe generell für die Ministerien dazu, „dass man zwar mehr kriegt, aber weniger, als man erhofft hatte“, hieß es dazu aber aus dem Finanzressort.

~ WEB http://www.nato.int/ ~ APA331 2019-03-18/14:09