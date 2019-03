Volleyball: Berger gab nach siebenmonatiger Verletzungspause Comeback

Wien (APA) - Österreichs Nationalteam-Stütze Alexander Berger hat am Wochenende nach rund siebenmonatiger Verletzungspause sein Volleyball-Comeback gegeben. Der 30-Jährige wurde von Perugia-Coach Bernardi beim 3:1-Sieg in der italienische Serie A gegen Sora im Finish eingewechselt, erzielte auch einen Punkt. Berger hatte sich im August vor dem EM-Auftakt der EM-Qualifikation verletzt, zuletzt im Juni gespielt.

„Als ich eingewechselt worden bin, bin ich mit Standing Ovations und riesen Applaus begrüßt worden. Das war schon emotional“, sagte Berger über den Comeback-Moment. Nach Operation seines Bandscheibenvorfalls im Oktober und der Rehabilitationsphase steigt der Ehemann von Ex-Schwimmstar Mirna Jukic nun in die Endphase der Saison ein. Im Champions-League-Viertelfinale verteidigt Perugia am Mittwoch daheim gegen Chaumont (FRA) einen 3:2-Vorsprung.

Ebenfalls am Mittwoch bestreitet Paul Buchegger mit Monza gegen die russische Equipe Belgorod das Final-Hinspiel im Challenge-Cup. Einen Saison-Titel in der Tasche hat schon Peter Wohlfahrtstätter. Mit Benfica holte der Mittelblocker am Wochenende den portugiesischen Cup. Im vergangenen Jahr hatte Wohlfahrtstätter mit Tourcoing den nationalen Cup gewonnen. Am kommenden Wochenende geht es für Benfica ins Liga-Play-off, die Double-Chance ist also gegeben.

Berger, Buchegger und Wohlfahrtstätter sind Schlüsselspieler im österreichischen Nationalteam, das im September in Belgien im EM-Einsatz ist. In Gruppe B geht es gegen Belgien (13. September/20.30 Uhr) und die Slowakei (14./17.30) jeweils in Brüssel, gegen Deutschland (16./17.30), Spanien (17./17.30) und Serbien (19./20.30) wird in Antwerpen gespielt.