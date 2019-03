Toto: Jackpot-Serie in Runde 11B - Top-Gewinne für drei Elfer

Wien (APA) - Die Toto-Runde 11B hat am Montag keine Gewinner im Dreizehner- und Zwölferrang sowie in den ersten beiden Rängen der Torwette ergeben. Damit warten in Runde 12 (Annahmeschluss ist am Donnerstag um 18.50 Uhr) im Dreizehner-Rang rund 170.000 Euro. Die Top-Gewinner vom Wochenende sind die Besitzer dreier richtiger Elfer-Tipps, wofür es jeweils knapp 900 Euro gibt.

~ Toto-Gewinnermittlung der Runde 11B: kein Dreizehner Jackpot zu 147.452,53 Euro (rd. 170.000 Euro warten) kein Zwölfer Jackpot zu 12.124,36

3 Elfer zu je 898,10 60 Zehner zu je 89,80 1.993 5er Bonus zu je 1,20

Torwette 1. Rang: Jackpot zu 23.648,16 Torwette 2. Rang: Jackpot zu 1.211,23 Torwette 3. Rang: 28 Gewinne zu je 33,20 Hattrick: Jackpot zu 115.338,86 ~