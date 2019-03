Ankara: Türkei und Iran begannen gemeinsamen Einsatz gegen PKK

Ankara (APA/AFP) - Die Türkei hat den Beginn einer „gemeinsamen Operation“ mit dem Iran gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verkündet. Der Einsatz an der „Ostgrenze der Türkei“ habe am Morgen begonnen, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Montag laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Soylu hatte Anfang März die Hoffnung geäußert, dass es bald einen gemeinsamen Einsatz mit dem Iran gegen die kurdischen Rebellen geben werde.

Im Iran ist seit Jahren der iranische PKK-Ableger PJAK aktiv. Beide Rebellengruppen unterhalten Rückzugslager im türkisch-iranischen Grenzgebiet im Nordirak. Soylu machte am Montag keine näheren Angaben zum genauen Ort des Einsatzes oder den beteiligten Kräften. Der Iran und die Türkei hatten in den vergangenen Jahren ihre Kooperation im Kampf gegen die PKK verstärkt und eine „Sicherheitsmauer“ an ihrer Grenze errichtet.