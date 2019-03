Wiener Börse (Nachmittag) - ATX 0,9 Prozent im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Nachmittag mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX notierte um 14.15 Uhr mit 3.067,85 Punkten und einem Plus von 26,18 Punkten bzw. 0,86 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,30 Prozent, FTSE-100/London +0,64 Prozent und CAC-40/Paris +0,00 Prozent.

Wichtige Nachrichten von Unternehmens- oder Konjunkturseite gab es zum Wochenstart nicht. Gut gesucht waren im Verlauf weiter voestalpine und legten 3,58 Prozent auf 28,66 Euro zu. Die größten Gewinner im prime market waren AT&S mit einem Aufschlag von 7,41 Prozent auf 16,82 Euro.

Fest notierten auch die Bankwerte BAWAG (plus 1,68 Prozent), Raiffeisen (plus 0,98 Prozent) und Erste Group (plus 0,91 Prozent). Auch an anderen Börsen fanden sich Banktitel unter den Gewinnern, nachdem die Commerzbank und die Deutsche Bank am Sonntag Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss bestätigt hatten.

Post-Aktien legten 0,72 Prozent auf 36,40 Euro zu, nachdem die Post den Bau eines neuen Paketzentrums in Kalsdorf südlich von Graz angekündigt hat.

Die größten Verlierer waren Zumtobel mit einem Minus von 4,01 Prozent auf 6,10 Euro. Größere Abgaben gab es auch in Lenzing, die Aktien des Faserherstellers fielen um 2,45 Prozent auf 85,75 Euro.

Mit Spannung erwartet wird an den Börsen jetzt die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Mit einem Zinsschritt wird nicht gerechnet, große Aufmerksamkeit gilt aber wie immer den begleitenden Kommentaren der Notenbanker. „Spannend ist in diesem Zusammenhang, inwieweit die Fed am Mittwoch ihren bisherigen Ausblick von noch zwei Erhöhungen in diesem Jahr nach unten revidiert“, meint DZ Bank-Ökonom Matthias Schupeta.

Impulse könnte im Wochenverlauf auch die auslaufende Ergebnisberichtssaison bringen. Am Dienstag werden etwa Zahlen von Mayr-Melnhof erwartet. Aufmerksam verfolgt werden auch alle Entwicklungen rund um den Brexit.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach zehn Uhr bei 3.070,96 Punkten, das Tagestief lag im Eröffnungshandel bei 3.042,13 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,80 Prozent bei 1.547,34 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 24 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und keiner unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.729.108 (Vortag: 10.665.916) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 44,759 (291,14) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 363.898 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 12,13 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA369 2019-03-18/14:42