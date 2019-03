„Gelbwesten“ - Krisensitzung in Paris nach neuer Gewalt

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA397 vom 18.03.2019 muss es im Titel richtig heißen: Gelbwesten (nicht: Gewlbwesten) --------------------------------------------------------------------- ~ Paris (APA/dpa/AFP) - Nach der erneuten Eskalation der Gewalt bei „Gelbwesten“-Protesten ist der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag mit den Spitzen der Regierung zu einem Krisentreffen zusammengekommen. Macron, der am Wochenende „harte Entscheidungen“ angekündigt hatte, sehe die Antwort auf die Vorfälle vor allem im Bereich Sicherheit, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP.

Ein Dialog mit dem „harten extremistischen Kern“ der Randalierer halte Macron nicht für möglich. Premierminister Édouard Philippe hatte am Sonntag Fehler beim Sicherheitskonzept eingeräumt und wollte dem Präsidenten Lösungsvorschläge machen. Zu dem kurzfristig angesetzten Treffen am Montagmittag kamen unter anderem Innenminister Christophe Castaner und Justizministerin Nicole Belloubet in den Präsidentenpalast.

Am Samstag war es bei den „Gelbwesten“-Protesten rund um die Pariser Prachtmeile Champs-Élysées wieder zu heftigen Krawallen gekommen - Restaurants wurden verwüstet, Läden geplündert, Autos und Zeitungsstände angezündet.