Zyklon „Idai“ - Katastrophenregion in Mosambik abgeschnitten

Beira/Wien (APA) - Nach dem Durchzug des Zyklons „Idai“ steht die betroffene Region in Mosambik vor dem Nichts. Der Zyklon richtete vor allem in der Provinz Sofala mit der Hauptstadt Beira schwerste Schäden an. Umso brisanter ist dies, weil genau in diesem Gebiet österreichische Hilfsorganisationen wie das „Hilfswerk International“ oder „Licht für die Welt“ Projekte unterhalten.

Das Problem dürfte unter anderem darin liegen, dass derzeit kaum Informationen aus der Krisenregion zu erhalten sind, weil das Mobilfunknetz ausgefallen ist. Wie das „Hilfswerk International“ am Montag in einer Aussendung berichtete, zählte die Organisation in der Gemeinde Lamego, etwa 80 Kilometer landeinwärts nordwestlich der Haftenstadt Beira gelegen, 43 Tote. In der gesamten Provinz Sofala wird die Zahl der Todesopfer auf etwa 500 geschätzt. Die Zahl der Verletzten dürfte in die Tausenden gehen.

In Beira selbst, wo „Licht für die Welt“ eine Augenklinik gebaut hat, dürften 95 Prozent der Gebäude kein Dach mehr haben. Die Infrastruktur - Supermärkte, Schulen und Krankenhäuser - ist massiv beschädigt, schilderte das Hilfswerk. „Wir bereiten uns auf Nahrungs- und Wasserengpässe vor. Die Supermärkte sind zerstört, die Straßen zu und nach Beira sind abgeschnitten“, berichtete „Hilfswerk International“-Programmdirektor Fredy Rivera.

Auch langfristig werde die Nahrungsmittelsicherheit gefährdet sein, nachdem alleine bevor „Idai“ an Land getroffen ist, mehr als 180.000 Hektar Anbaufläche vernichtet worden waren. Zusätzlich befürchtete das „Hilfswerk International“ den Ausbruch von Epidemien. „Seit Wochen hört es nicht auf zu regnen, überall ist Wasser. Spitäler, Häuser, Schulen und Regierungsgebäude sind überschwemmt. Der ständige Regen bietet einen Nährboden für tödliche Epidemien wie Cholera“, so Rivera.

Unterdessen verlangte die SPÖ von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) rasches Handeln: „Ich fordere Ministerin Kneissl auf, sich für eine Freigabe von mindestens drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds allerspätestens beim kommenden Ministerrat am Mittwoch einzusetzen. Österreich muss seinem langjährigen Schwerpunktland Mosambik jetzt rasch und effektiv helfen“, betonte Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, in einer Aussendung.

(S E R V I C E - Spendenkonten: „Hilfswerk International“ Spendenkonto AT71 6000 0000 9000 1002 Kennwort „Nothilfe Mosambik“ oder online unter www.hilfswerk.at/international/idai; „Licht für die Welt“ Spendenkonto: IBAN: AT92 2011 1000 0256 6001; BIC: GIBAATWWXXX )