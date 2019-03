Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

3 Tote bei Schießerei in den Niederlanden

Utrecht - Am Montag sind bei einer Schießerei in den Niederlanden 3 Menschen getötet worden. Es wurden auch mehrere Menschen verletzt. Die Schüsse fielen in der Stadt Utrecht. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter. Laut Polizei war es möglicherweise ein Terrorangriff. Die Menschen in Utrecht sollten zur Sicherheit für eine Weile ihre Häuser nicht mehr verlassen.

Van der Bellen verlangt von der EU mehr Widerstand gegen Trump

Washington/Wien/Berlin - Bundespräsident Alexander Van der Bellen will, dass sich die EU mehr gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump wehrt. „Die Europäer müssen nicht tanzen, wenn Trump pfeift“, sagte Van der Bellen. Damit wollte er sagen, dass die EU nicht alles tun muss, was Trump verlangt. Konkret meinte der Bundespräsident das Atom-Abkommen mit dem Iran. US-Präsident Trump hält sich nicht mehr an das Abkommen, die EU aber schon. Außerdem will Trump Firmen aus Europa bestrafen, wenn sie Geschäfte mit dem Iran machen. „Das geht zu weit“, sagte der Bundespräsident.

Erklärung: Atom-Abkommen mit dem Iran

Vor einigen Jahren hatten viele Länder Angst, dass der Iran vielleicht einmal Atom-Waffen baut. Deshalb beschlossen Länder wie die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland Wirtschafts-Strafen gegen den Iran. Der Iran durfte zum Beispiel nicht mehr so viel Öl verkaufen wie zuvor. Dann haben alle lange miteinander geredet und das Atom-Abkommen unterschrieben. Darin steht, dass der Iran kein Material haben darf, mit dem man Atom-Waffen bauen kann. Dafür wurden die Wirtschafts-Strafen gegen den Iran beendet. Unterschrieben haben das Abkommen der Iran, die USA, Frankreich, Großbritannien, Russland, China und Deutschland.

Fast 80 Tote durch Überschwemmungen in Indonesien

Jakarta - In der Region Papua in Indonesien hat es in den letzten Tagen sehr viel geregnet. Dadurch kam es zu starken Überschwemmungen. Dabei kamen bis jetzt 79 Menschen ums Leben. 43 Menschen werden noch vermisst. Unter den Trümmern eines Hauses wurde von Rettern sogar ein fünf Monate altes Baby gefunden. Es hat überlebt. Inzwischen begannen Arbeiter damit, Trümmer und umgestürzte Bäume wegzuräumen. In Indonesien gibt es öfter starke Überschwemmungen.

Dominic Thiem gewann das Tennis-Turnier von Indian Wells

Indian Wells (Kalifornien) - Dominic Thiem ist Österreichs bester Tennis-Spieler. Am Sonntag hat er seinen bisher größten Erfolg gefeiert. Thiem gewann das Tennis-Turnier von Indian Wells in den USA. Er schlug den berühmten Schweizer Tennis-Spieler Roger Federer. Für seinen Sieg in Indian Wells bekommt Dominic Thiem ein Preisgeld von rund 1,2 Millionen Euro. Außerdem ist er jetzt Nummer 4 in der Liste der besten Tennis-Spieler der Welt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++