Wiener Rentenmarkt kommt im Späthandel nicht vom Fleck

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Montag im Vergleich zum Vortag mangels Impulsen nicht von der Stelle bewegt.

Während in den USA und in Deutschland die Anleihenkurse etwas nachgaben, wurden in Italien, Spanien, Portugal und Griechenland Aufschläge verzeichnet. Diese Entwicklung wurde zum einen ebenfalls mit der größeren Risikoneigung der Anleger begründet. Darüber hinaus wurde auf die Hochstufung der Kreditwürdigkeit Portugals durch die Ratingagentur Standard & Poor‘s vom Freitagabend verwiesen.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden zu Wochenbeginn nicht veröffentlicht. Die Aufmerksamkeit richtet sich bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Am Markt wird nicht mit einer Änderung des Leitzinses in den USA gerechnet.

Um 15.35 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Juni-Termin, mit 164,19 um 5 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (164,14). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,17. Das Tageshoch lag bisher bei 164,36, das Tagestief bei 163,96, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 40 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 314.824 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,17 (zuletzt: 1,17) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,39 (0,39) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,13 (-0,13) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,49 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 43 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 42 (41) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (31) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 9 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 107,84 108,17 1,17 107,53 107,85 Bund 29/02 10 0,50 101,09 101,14 0,39 101,04 104,18 Bund 24/10 5 1,65 109,97 110,14 -0,13 110,03 101,18 Bund 21/09 2 3,5 109,99 110,04 -0,49 110,03 105,88 ~