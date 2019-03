Easyjet zieht sich aus Verhandlungen für Alitalia-Übernahme zurück

Rom/London (APA) - Easyjet zieht sich aus den Verhandlungen für eine Rettung der Alitalia zurück. Nach Gesprächen mit den italienischen Staatsbahnen (FS - Ferrovie dello Stato) und mit Delta Airlines zur Gründung eines Konsortiums für die Alitalia-Übernahme habe sich Easyjet zum Rückzug entschlossen, teilte der britische Billigflieger am Montag mit.

Easyjet bekräftigte ihr Interesse für Italien als Schlüsselmarkt für die Airline in Europa. In den nächsten Jahren werde der Billigcarrier weiterhin in seine Stützpunkte in Mailand, Venedig und Neapel investieren.

Die US-Airline Delta bestätigte dagegen ihr Interesse für Alitalia. Der Dialog mit den Staatsbahnen werde fortgesetzt, hieß es in einer Presseaussendung am Montag. Laut Medieninformationen sei Delta zum Erwerb eines 10-prozentigen Alitalia-Anteils bereit.

Die Alitalia-Gewerkschaften befürchten, dass der Verkauf der Airline mit starkem Jobabbau verbunden sein könnte. Delta arbeite an einem Plan, der den Abbau von 3.000 Jobs bei Alitalia vorsieht, berichteten italienische Medien zuletzt. Damit würde sich das Alitalia-Personal auf rund 9.000 Mitarbeiter verringern.

