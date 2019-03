Schüsse in Utrecht - Niederländisches Königspaar bestürzt

Den Haag/Utrecht (APA/dpa) - König Willem-Alexander und Königin Máxima haben sich nach dem Anschlag von Utrecht mit mindestens drei Toten bestürzt gezeigt. In einer Erklärung des Hofes hieß es am Montag: „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien.“ Das Königspaar rief die Niederländer auf, für eine freie Gesellschaft zusammenzustehen. In Gedanken seien sie bei den Bürgern von Utrecht.

Bei dem Anschlag in einer Straßenbahn sind nach Angaben des Bürgermeisters drei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden, drei davon schwer. „Wir gehen von einem terroristischen Motiv aus“, sagte Rathauschef Jan van Zanen in einer Videobotschaft. Die niederländische Polizei fahndet nach einem 37-jährigen Mann. Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein.