Schüsse in Utrecht - Merkel: Solidarisch mit Menschen

Bremerhaven/Utrecht (APA/dpa) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht mit mindestens drei Toten solidarisch mit den Opfern gezeigt. „In Sorge und Solidarität denken wir in diesen Stunden an die Menschen in #Utrecht“, ließ sie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag auf Twitter schreiben.

„Da ist vor allem die Trauer um die Opfer des Anschlags in der Straßenbahn. Dazu die Hoffnung, dass der Täter rasch gefasst werden kann und niemand weiter in Gefahr gerät“, so Merkel.