Warschauer Börse schließt knapp behauptet

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Montag seine viertägige Gewinnserie beendet. Insgesamt verlief der Handel in ruhigen Bahnen: Der WIG-30 sank um geringe 0,03 Prozent auf 2,699.53 Punkte. Der breiter gefasste WIG fiel um 0,04 Prozent auf 60.683,38 Zähler.

Konjunkturseitig wurden polnische Kernverbraucherpreise für den Februar herausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr seien sie um 1,0 Prozent gestiegen, gab die polnische Nationalbank bekannt.

Unter den Einzelwerten rückten frische Zahlen in den Fokus. Die Wertpapiere der Enea gaben am Montag um 3,17 Prozent ab, nachdem der Versorgerkonzern am Freitag sein vorläufiges Jahresergebnis 2018 veröffentlicht hatte. Der dem Mutterkonzern zurechenbare Nettogewinn der Anteilseignern lag bei 687 Mio. polnischen Zloty.

Frische Zahlen gab zudem auch der Handelskonzern Eurocash (minus 0,31 Prozent) bekannt. Der konsolidierte Nettogewinn des laufenden Geschäfts belief sich auf 1,65 Mio. Zloty. Im Vorjahr stand ein Minus von annähernd 30 Mio. zu Buche. Der bereinigte Gewinn lag mit 66,9 Mio. Zloty jedoch unter dem Wert des Vorjahres (84,84 Mio. Zloty).

Bei Betrachtung weiterer Einzelwerte fielen starke Zugewinne in JSW (plus 4,71 Prozent) und CCC (plus 5,02 Prozent) auf. Deutlich schwächer waren hingegen Lotos, die um 3,66 Prozent tiefer schlossen.

