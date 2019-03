Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,96 Prozent auf 3.070,74 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -0,01 Prozent, DAX/Frankfurt -0,21 Prozent, FTSE/London +0,91 und CAC-40/Paris +0,11 Prozent.

Gut gesucht waren zum Wochenstart voestalpine und legten 2,75 Prozent auf 28,43 Euro zu. Stark nachgefragt waren auch OMV und schlossen 2.69 Prozent fester bei 48,18 Euro. Die größten Gewinner im prime market waren AT&S mit einem Aufschlag von 7,28 Prozent auf 16,80 Euro.

Fest schlossen auch die Bankwerte BAWAG (plus 2,32 Prozent), Erste Group (plus 1,03 Prozent) und Raiffeisen (plus 0,97 Prozent). Auch an anderen Börsen fanden sich Banktitel unter den Gewinnern, nachdem die Commerzbank und die Deutsche Bank am Sonntag Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss bestätigt hatten.

Post-Aktien legten 1,83 Prozent auf 36,80 Euro zu, nachdem die Post den Bau eines neuen Paketzentrums in Kalsdorf südlich von Graz angekündigt hat.

Die größten Verlierer waren Zumtobel mit einem Minus von 3,62 Prozent auf 6,13 Euro. Größere Abgaben gab es in Verbund, die Aktien des Stromerzeugers fielen um 2,81 Prozent auf 42,26 Euro.

Mit Spannung erwartet wird an den Börsen jetzt die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Mit einem Zinsschritt wird nicht gerechnet. Von den begleitenden Kommentaren erhoffen Börsianer aber Hinweise darauf, ob die Fed bei ihrem Ausblick von zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr bleibt.

Impulse könnte im Wochenverlauf auch die auslaufende Ergebnisberichtssaison bringen. Am Dienstag werden etwa Zahlen von Mayr-Melnhof erwartet. Aufmerksam verfolgt werden auch alle Entwicklungen rund um den Brexit.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA492 2019-03-18/17:55