Vucic fordert Justiz zu Strafaufhebung für Demonstranten auf

Belgrad (APA) - Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat am Montag die zuständigen Justizbehörden aufgefordert, die Strafen für jene Demonstranten aufzuheben, die am Samstagabend beim Eindringen in das Gebäude des öffentlich-rechtlichen TV-Senders RTS festgenommen und gleich zu Haftstrafen verurteilt worden waren. Dies meldete die staatliche Presseagentur Tanjug unter Berufung auf die Kanzlei des Präsidenten.

Es war vorerst nicht klar, um wie viele Personen es sich handelt. Nach Angaben der Polizei waren am Samstag 18 Personen festgenommen worden. Die Strafaufhebung soll demnach allerdings nicht für zwei Festgenommene gelten, die am Samstagabend eine Motorsäge bei sich hatten. Es soll sich um zwei vermummte Demonstranten handeln, die nach Angaben aus Oppositionskreisen bei Protesten regelmäßig für Unruhe sorgen.

Der oppositionelle Bund für Serbien (SZS) und die Protestbewegung „Einer von fünf Millionen“ hatten Vucic am frühen Nachmittag aufgefordert, mehrere zu jeweils 30 Tagen Haft verurteilte Demonstranten zu amnestieren. Es soll sich demnach um fünf oder sechs Personen handeln, darunter einen Gymnasiasten und mehrere Studenten. Die Opposition hat für Dienstag eine neue Kundgebung in Belgrad angekündigt und gleichzeitig die Absicht bekräftigt, die Proteste in Ruhe abzuhalten.

Tausende Bürger gehen in Belgrad und anderswo in Serbien seit Anfang Dezember einmal wöchentlich auf die Straße, um ihre Unzufriedenheit zu bekunden. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen Präsident Aleksandar Vucic. Sie verlangen auch mehr Medienfreiheit. Die Forderung bezieht sich vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Sender RTS. Die Opposition wirft der Geschäftsführung vor, den Sender als Propagandainstrument der Regierung zu betreiben.