Moskauer Börse schließt erneut klar im Plus

Moskau (APA) - Die Börse in Moskau hat am Montag erneut mit klaren Zugewinnen geschlossen. Der RTS-Index stieg um 1,39 Prozent und schloss bei 1.213,35 Punkten. Bereits am Freitag war der russische Leitindex mit plus 1,25 Prozent und somit deutlich fester aus dem Handel gegangen.