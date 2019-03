Diagonale 2019 startet in Graz mit großer Eröffnungsgala

Graz/Wien (APA) - Heute, Dienstag, Abend startet in Graz die Diagonale in ihre Ausgabe 2019. Bei der traditionellen Eröffnungsgala in der Helmut-List-Halle wird zunächst Theaterstar Birgit Minichmayr mit dem Großen Schauspielpreis des Filmfestivals ausgezeichnet. Danach läutet Marie Kreutzers Drama „Der Boden unter den Füßen“ als Eröffnungsfilm den Reigen der Festspiele des heimischen Kinos ein.

Bis zum Sonntag stehen dann unter Leitung der beiden Festivalchefs Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger 180 Filme und Videos am Programm der vier Festivalkinos. Neben einer ganzen Reihe von Uraufführungen sind Specials zum Schauspieler Hanno Pöschl und dem Thema der „Projizierten Weiblichkeit(en)“, sowie ein Tribute an den stillen Kinomeister Ludwig Wüst angesetzt. Hinzu kommt das umfangreiche Rahmenprogramm der Festspiele. Unter den Stargästen sticht heuer die US-Schauspielerin und #MeToo-Aktivistin Rose McGowan („Planet Terror“) hervor, die am Samstag über ihr Buch „Brave“ und den Kampf gegen die Diskriminierung von Frauen im Filmgeschäft sprechen wird.

(S E R V I C E - www.diagonale.at)