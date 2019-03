Flucht und neue Heimat: Schriftstellerin Ilse Tielsch wird 90

Wien (APA) - Am Mittwoch, 20. März, wird die österreichische Schriftstellerin Ilse Tielsch 90 Jahre alt. Sie thematisierte in vielen ihrer Gedichte, Erzählungen und Romane die Vertreibung aus ihrer südmährischen Heimat Auspitz im Jahr 1945. Insgesamt 25 Werke wurden bisher veröffentlicht, einige davon in mehrere Sprachen übersetzt. Daneben wurden auch zahlreiche Hörspiele ausgestrahlt.

Die 16-jährige Tochter eines Landarzts flüchtete mit einem der letzten Züge vor der näher rückenden Front über Budweis nach Oberösterreich. Etwa drei Millionen Deutsche wurden zwischen 1945/46 aus ihrer Heimat vertrieben und enteignet, legitimiert durch die von Ministerpräsident Zdenek Fierlinger initiierten und Staatspräsident Edvard Benes erlassenen Dekrete. Jahrzehnte später widmete sie sich der Flucht nach Österreich, den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren und dem Gründen einer neuen Existenz in einem ihrer erzählerischen Hauptwerke, einer Romantrilogie, bestehend aus „Die Ahnenpyramide“ (1980), „Heimatsuchen“ (1982) und „Die Früchte der Tränen“ (1988). Am 26. März wird eine in der Edition Atelier erscheinende Neuauflage des erste Teil in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur präsentiert. Der zweite und dritte Teil werden für Herbst 2019 und Frühjahr 2020 angekündigt.

Zunächst kam Tielsch an einem Bauernhof von Verwandten unter. Nach einem kürzeren Aufenthalt in Linz fand sie über eine Suchzeitschrift des Roten Kreuzes ihre Eltern in Wilfersdorf, Niederösterreich, wieder und übersiedelte nach Wien. Dort nahm sie ein Studium der Publizistik und Germanistik auf. Damals wurde ihr auch die österreichische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Ihr Studium schloss sie mit der Dissertation „Die Wochenschrift ‚Die Zeit‘ als Spiegel literarischen und kulturellen Lebens in Wien um die Jahrhundertwende“ ab.

Der Kampf um die Existenzsicherung verhinderte eine frühere literarische Karriere Tielschs. Erst 19 Jahre nach der Vertreibung erschien ihr Gedichtband „In meinem Orangengarten“ (1964) in der Reihe „Neue Dichtung aus Österreich“. Nach weiteren Gedichtbänden folgte ihr erstes Prosawerk unter dem Titel „Brief ohne Anschrift“ (1970), ehe sie sich Jahre später den tragischen Ereignissen rund um die Vertreibung und Flucht in ihrer Romantrilogie zuwandte. 1991 folgte die Erzählung „Die Zerstörung der Bilder“, worin sie bei Fahrten durch Mähren und Böhmen versuchte, ihr „in zwei Teile geschnittenes Leben“ wieder zusammenzufügen.

In ihrem 2006 erschienenen Roman „Das letzte Jahr“ lässt Tielsch in Anlehnung an ihre eigenen Erfahrungen die neunjährige Elfi Zimmermann aus einem südmährischen Städtchen das letzte Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schildern. In ihrem jüngsten Werk „Unterwegs“ (2009) hält Tielsch Eindrücke, Bilder, Begegnungen und Aufenthalte fest, die sie während ihrer vorwiegend beruflichen Reisen sammelte.

In ihren Werken spricht Tielsch nicht von Vertreibung. In einem 2018 geführten „Standard“-Interview erzählte sie, dafür sei sie „nicht nur geliebt“ geworden Sie habe aber in ihrem Leben „da wie dort gute und weniger gute Menschen“ getroffen. So sei ihr Vater, der bis zuletzt noch als Landarzt in Südmähren tätig war, von einem Tschechen gewarnt worden, das Land zu verlassen, weil dieser ihn hier „nicht länger schützen könnte“. Nach Tielsch kommt es folglich „immer nur auf den Einzelnen an“.

Ilse Tielsch wurde für ihr literarisches Schaffen mit mehreren Preisen und Auszeichnungen geehrt, darunter der ostdeutsche Andreas-Gryphius-Preis und der Anton-Wildgans-Preis der österreichischen Industrie im Jahr 1989. 1995 nahm Tielsch den Wolfgang-Amadeus-Mozart-Preis der Baseler Goethe-Stiftung und das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst entgegen. Im Jahr 2000 erhielt sie das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien und wurde in die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste berufen. Ihre jüngste Würdigung ist der 2017 erhaltene Franz-Theodor-Csokor-Preis, der in unregelmäßigen Abständen vom Österreichischen P.E.N.-Club für das Lebenswerk vergeben wird.

(S E R V I C E - Erstpräsentation der Neuauflage von Ilse Tielsch: „Die Ahnenpyramide“, Edition Atelier, am Dienstag, 26. März, 19 Uhr, in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, Wien 1, Herrengasse 5, http://www.ilsetielsch.at)