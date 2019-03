Schüsse in Utrecht - Türkei verurteilt Attentat

Utrecht (APA/dpa) - Die türkische Regierung hat das Attentat von Utrecht mit drei Toten scharf verurteilt. In einer in der Nacht auf Dienstag versandten Stellungnahme des Außenministeriums hieß es, die Türkei verdamme die Tat, egal, wer sie begangen habe oder welche Motivation dahinter stecke. „Angesichts dieses Angriffs stehen wir in voller Solidarität mit der niederländischen Bevölkerung und der Regierung.“

Die niederländische Polizei hatte nach einer mehrstündigen Fahndung am frühen Montagabend den Hauptverdächtigen, den aus der Türkei stammenden Gökmen T. (37), festgenommen. Später am Abend inhaftierten Sicherheitskräfte zwei weitere Verdächtige.

T. soll in der Großstadt südlich von Amsterdam am Montagmorgen drei Menschen erschossen haben. Fünf weitere Fahrgäste wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Die Polizei hält einen Terrorakt, aber auch eine Beziehungstat für möglich. Türkische regierungsnahe Medien hatten am Montagabend unter Berufung auf Verwandte des Mannes berichtet, er haben „wegen einer Familienangelegenheit“ geschossen.