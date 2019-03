Duo wollte im Burgenland 23 Europaletten von Baustelle stehlen

Parndorf (APA) - Die Polizei hat in der Nacht auf heute, Dienstag, in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) zwei Baustellendiebe auf frischer Tat ertappt. Im Kastenwagen des Duos, der in der Nähe einer frei zugänglichen Baustelle abgestellt war, entdeckten die Beamten 23 Europaletten, die die Verdächtigen im Alter von 29 und 36 Jahren zuvor eingeladen hatten. Das Duo wurde angezeigt, teilte die Polizei mit.

Den Kleintransporter hatten die Beamten im Zuge einer Streife entdeckt. Als der Lenker des Kastenwagens das Polizeiauto sah, versuchte er wegzufahren. Die Beamten stellen sich mit dem Streifenwagen allerdings quer und hinderten den Fahrer an der Flucht, hieß es in einer Presseaussendung. Die Männer zeigten sich geständig.