Börse Tokio schließt mit leichten Verlusten

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Dienstag mit leicht negativer Tendenz aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 17,65 Punkten oder 0,08 Prozent bei 21.566,85 Zählern. Der Topix Index fiel um 3,45 Punkte oder 0,21 Prozent auf 1.610,23 Einheiten. 585 Kursgewinnern standen 1.449 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 74 Titel.

Im Vorfeld der Zinssitzung bei der US-Notenbank Federal Reserve haben sich die Anleger in Tokio zurückhaltend gezeigt. Der geldpolitische Ausschuss der Fed beginnt seine Sitzung heute und wird am Mittwoch seine Entscheidungen bekanntgeben. Am Vortag hatte die Nachricht, dass die japanischen Exporte im Februar den dritten Monat in Folge zurück gegangen sind, belastet.

Bei den Einzelwerten führten die Anteilsscheine des Elektronik- und Maschinenbaukonzerns Hitachi den Nikkei-225 Index an. Sie verteuerten sich um 4,20 Prozent. Gefolgt wurden sie von den Aktien des Industriekonzerns IHI Corporation (plus 2,73 Prozent) und von den Papieren des Sanitäreinrichtungsherstellers Toto (plus 2,08 Prozent).

Auf der schwächeren Seite der Kurstafel schlossen die Aktien von Familymart mit einem Anschlag von 5,43 Prozent an letzter Stelle. Die Titel des Videospielentwicklers Cyberagent verbilligten sich um 3,08 Prozent.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA081 2019-03-19/09:13