Schwimmen: Olympiasieger Manaudou kehrt nach drei Jahren zurück

Paris (APA/sda/AFP) - Olympiasieger Florent Manaudou beendet seine Karriere-Pause nach drei Jahren und kehrt in den Schwimmsport zurück, wie er in einem Interview mit der Zeitung „L‘Equipe“ bekannt gab. Der 28-jährige Bruder von Laure Manaudou hatte nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio, wo er Silber über 50 m Kraul und mit der 4x100-m-Kraul-Staffel gewonnen hatte, seine Schwimm-Karriere auf Eis gelegt.

Frankreichs Olympiasieger 2012 über 50 m Kraul hatte sich als Handballer versucht und in dieser Zeit mit dem Erstligisten Aix-en-Provence trainiert. „Seit einiger Zeit fehlt mir der Wettkampf immer mehr. Ich habe nun viele Dinge gemacht, die ich schon lange machen wollte“, meinte Manaudou. Er wolle wieder jenen Spaß am Schwimmen haben, den er bei den Spielen in Rio nicht mehr gehabt habe.