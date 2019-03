Ertappte Einbrecher in Oberösterreich trotz Flucht gefasst

Linz (APA) - Zwei Einbrecher, die auf frischer Tat am Montag in Losenstein im Bezirk Steyr-Land ertappt worden waren, aber flüchten konnten, wurden trotzdem wenig später gefasst. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Dienstag.

Ein 52-Jähriger überraschte die beiden Einbrecher, als sie sich am Nachmittag in das Vorhaus seines Bauernhofes schlichen. Er versuchte einen festzuhalten. Doch dieser riss sich los, lief davon und setzte sich ans Steuer eines im Hof abgestellten Pkw des Duos. Der Bauer versuchte daraufhin den anderen an der Flucht zu hindern. Das gelang ihm ebenfalls nicht. Der Mann sprang in den offenen Kofferraum des bereits davonfahrenden Wagens.

Die alarmierte Polizei stellte die verhinderten Einbrecher wenig später am Ortsplatz im nahen Großraming und nahm sie fest. Es handelte sich um ungarische Staatsbürger im Alter von 49 und 27 Jahren. Der Ältere wurde bereits mit einem Haftbefehl des Landesgerichtes Steyr gesucht. Bei dem Jüngeren brachte ein Drogentest ein positives Ergebnis. Beide wurden in das Polizeianhaltezentrum in Linz eingeliefert.