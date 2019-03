Europas Leitbörsen zur Eröffnung moderat im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.50 Uhr mit plus 0,27 Prozent oder 9,27 Punkte bei 3.397,21 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,12 Prozent oder 14,35 Zähler auf 11.671,41 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,39 Prozent oder 28,61 Einheiten auf 7.327,80 Punkte.

Der britische Parlamentspräsident John Bercow hat eine wiederholte Abstimmung über den Brexit-Vertrag am Vorabend abgelehnt. Weil es sich beim vorgelegten Vertrag um „denselben Vorschlag“ handle, sei eine weitere Abstimmung darüber nicht zulässig, sagte er. Erst wenn es spürbare Anpassungen des Vorschlages gebe, dürfe erneut darüber entschieden werden. Damit setzt sich die Unsicherheit durch den Austrittsprozess Großbritanniens aus der EU fort.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten blieben am Vormittag noch Mangelware. Vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed hatte sich zudem Zurückhaltung unter den Anlegern abgezeichnet.

Unterdessen wurde bekannt, dass der Auftragsbestand der deutschen Industrie Anfang 2019 zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren gesunken ist. Er schrumpfte im Jänner saison- und kalenderbereinigt um 0,4 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Einen Rückgang hatte es zuletzt im September 2016 gegeben.

Am Vormittag stehen noch die ZEW-Konjunkturerwartungen für März im Fokus. Im Tagesverlauf werden aus den USA noch Daten zur Entwicklung der Industrieaufträge zum Jahresauftakt erwartet.

An der Spitze des Leitindex für die Eurozone notierten im frühen Handel Aktien aus dem Luxusgütersegment. Die Anteilsscheine von LVMH stiegen um 0,74 Prozent und die Papiere von Kering verteuerten sich um 1,17 Prozent. Am letzten Platz im Euro-Stoxx-50 rangierten hingegen die Aktien der französischen Großbank Societe Generale, die sich um 1,52 Prozent verbilligten.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA104 2019-03-19/09:59