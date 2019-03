Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel etwas höher präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.080,04 Punkten nach 3.070,74 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 9,3 Punkten bzw. 0,30 Prozent.

Das europäische Börsenumfeld verzeichnete am Vormittag ebenfalls moderate Kursgewinne. Bei den Einzelwerten in Wien zogen die Aktien von Schoeller-Bleckmann (SBO) im ATX-Spitzenfeld um 3,60 Prozent auf 73,40 Euro an. Der Ölfeldausrüster hat angekündigt, seine Dividende von 0,50 auf 1,00 Euro je Aktie anzuheben. Außerdem wurden Mitte Jänner veröffentlichten Ergebniszahlen für 2018 bestätigt.

Im breiter gefassten ATX Prime stiegen die Papiere der Porr um 0,85 Prozent auf 20,15 Euro, nachdem der Baukonzern überraschend vorläufige Geschäftszahlen für 2018 vorgelegt hatte. Die Produktionsleistung hat mit einem Zuwachs um 18 Prozent auf 5,6 Mrd. Euro ein Rekordniveau erreicht, aufgrund des Margendrucks wird das Ergebnis aber stabil bleiben. Die Dividende wird unverändert bei 1,10 Euro je Aktie erwartet. Der Ausblick für 2019 fällt positiv aus.

Außerdem gewannen die Titel von Mayr-Melnhof 0,68 Prozent auf 118,00 Euro. Während der Umsatz des Kartonherstellers im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,34 Mrd. Euro stagnierte, stieg des Jahresüberschuss um 5,9 Prozent auf 164,2 Mio. Euro. Aufgrund der „soliden Ergebnisentwicklung“ wird der Vorstand eine Dividendenerhöhung von 3,10 auf 3,20 Euro je Aktie vorschlagen, gab das Unternehmen bekannt.

Im weiteren Tagesverlauf könnte der vom deutschen Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Saldo der Konjunkturerwartungen für März einen Impuls liefern. Außerdem beginnt in den USA die zweitägige Zinssitzung der Notenbank Federal Reserve (Fed), deren Ergebnisse am Mittwochabend verlautbart werden. Am Markt rechnet man mit keiner Zinserhöhung, hofft aber auf Hinweise zur weiteren Richtung der Geldpolitik.

Der ATX Prime notierte bei 1.553,11 Zählern und damit um 0,29 Prozent oder 4,52 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 21 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und fünf unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 357.444 (Vortag: 329.634) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,01 (8,71) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

