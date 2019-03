Boxen: Deutsche Weltmeisterin Hammer trainiert in Seefeld

Seefeld (APA) - Die Deutsche Christina Hammer, ungeschlagene fünffache Boxweltmeisterin der WBO und WBC im Mittelgewicht, bereitet sich derzeit in Seefeld auf den Kampf ihres Lebens vor. Die 28-Jährige steigt am 13. April in Atlantic City gegen Doppel-Olympiasiegerin Claressa Shields aus den USA in den Ring. Die 24-Jährige ist WBA- und IBF-Weltmeisterin. Die Siegerin des Fights hält somit dann alle Titel.

Schon jetzt gilt dieser WM-Titelverteidigungskampf als bisher größtes Ereignis in der Geschichte des Frauenboxens. Der Tiroler Manager und Investor Christian Jäger holte „Lady“ Hammer bereits 2018 in sein Team - und nun zur Kampfvorbereitung in seinen Heimatort, der vor kurzem Schauplatz der Nordischen Ski-WM gewesen war. „Seefeld bietet aufgrund seiner Höhenlage und Naturkulisse ideale Rahmenbedingungen, um sich in Topform zu bringen“, betonte Jäger.

Hammer fiebert dem Duell mit der ebenfalls ungeschlagenen „T-Rex“ Shields bereits entgegen: „Hier in Seefeld bin ich absolut fokussiert, kann mich auf die eigene Leistung konzentrieren und ein Maximum herausholen. Ich werde bereit sein für diesen entscheidenden Kampf - it‘s my time to shine!“