Schüsse in Utrecht - Parteien nahmen Wahlkampf wieder auf

Utrecht (APA/dpa) - Die niederländischen Parteien haben ihren Wahlkampf für die am Mittwoch anstehenden Provinzwahlen wieder aufgenommen. Allerdings solle der Wahlkampf im Ton leiser als sonst geführt werden, sprachen Parteienvertreter am Dienstag in Den Haag ab. Der Wahlkampf war am Montag kurz nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht ausgesetzt worden.

Rechtspopulist Geert Wilders hat beantragt, dass das Parlament am Dienstagnachmittag oder -abend über die Tat in Utrecht und die Reaktion der Regierung debattieren soll. Ob eine solche Debatte zustande kommt, war zunächst allerdings noch unklar. Dafür müssten auch andere Parteien zustimmen. Durch die Schüsse waren am Montag drei Menschen getötet und fünf teils lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hält einen Terrorakt, aber auch eine Beziehungstat für möglich.