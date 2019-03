Thai-Millionär wegen Wilderei zu 16 Monaten Haft verurteilt

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA027 vom 19.03.2019 muss es lt. dpa-Berichtigung im Untertitel und im ersten Absatz richtig heißen: „Er war im Februar 2018 unter anderem mit dem Fell eines getöteten schwarzen Leoparden ertappt worden.“ (nicht: „wurde für schuldig befunden, einen schwarzen Leoparden getötet zu haben“). Damit wird klargestellt, dass der Bauunternehmer nicht explizit wegen der Tötung eines schwarzen Leoparden für schuldig befunden wurde. --------------------------------------------------------------------- ~ Bangkok (APA/dpa) - Wegen Wilderei in einem streng geschützten Nationalpark ist einer der reichsten Männer Thailands zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Bauunternehmer Premchai Karnasuta wurde am Dienstag von einem Gericht in der Stadt Kanchanaburi für schuldig befunden. Er war im Februar 2018 unter anderem mit dem Fell eines getöteten schwarzen Leoparden ertappt worden. Der 64-Jährige ist bisher gegen Kaution auf freiem Fuß.

Der Nationalpark Thungyai Naresuan an der Grenze zum Nachbarland Myanmar gehört wegen seiner Vielfalt an Tieren und Pflanzen seit mehr als einem Vierteljahrhundert zum Weltnaturerbe der Vereinten Nationen. Premchai, Chef des Baukonzerns Ital-Thai, war vergangenes Jahr von Parkwächtern zusammen mit anderen Wilderern auf frischer Tat ertappt worden. Dabei wurden zahlreiche Schusswaffen sichergestellt. Die Wilderer versuchten auch, die Ranger zu bestechen.

Der Fall hatte in Thailand großes Aufsehen erregt. Wann der zigfache Millionär seine Haftstrafe antreten muss, steht noch nicht fest. In dem südostasiatische Königreich gab es schon zahlreiche Fälle, in denen reiche Leute der Justiz entgingen. Nach Schätzungen hat die Familie des Bauunternehmers ein Vermögen von umgerechnet mehr als einer halben Milliarde Euro.