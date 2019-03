AK-Wahlen - Rund 42.000 Briefwahlkarten in OÖ am ersten Tag zurück

Linz/Wien (APA) - Rund 42.000 Briefwahlkarten sind am Dienstag bereits am ersten Tag der AK-Wahlen in Oberösterreich zurückgekommen. „Wir sind einigermaßen im Plan“, sagte der Leiter des Wahlbüros Andreas Neubauer zur APA, um die Wahlbeteiligung von 2014, zu erreichen. Damals machten 42,3 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch, über 66 Prozent jener, die in Betrieben wählten, und 28,7 Prozent der Briefwähler.

Heuer sind 556.590 Personen bei den AK-Wahlen in Oberösterreich wahlberechtigt, rund 335.000 per Briefwahl - sie machen 60 Prozent der Wahlberechtigten aus. Seit Dienstag und noch bis zum 1. April haben sie Zeit, ihre Stimme abzugeben. Möglich ist dies per Brief, im Betriebswahlsprengel oder in einem öffentlichen Wahllokal. Allein am Dienstag kamen bis zu 7.000 Briefwahlkarten bei der AK an, rund 35.000 wurden bereits in den vergangenen Tagen zurückgeschickt, sagte Neubauer.

Zur Wahl stehen fünf Fraktionen, „Dr. Johann Kalliauer - Sozialdemokratische GewerkschafterInnen“ (FSG), die derzeit 73 der 110 Mandate hält und den Spitzenkandidaten im Namen führt; weiters „Die Kraft der OÖVP in der Arbeiterkammer - Fraktion Christlicher Gewerkschafter (ÖAAB-FCG/19 Mandate) mit Spitzenkandidatin Cornelia Pöttinger, „Freiheitliche Arbeitnehmer- Freiheitliche Partei Österreichs“ (FA/11) mit Gerhard Knoll, „Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen“ (AUGE/5) mit Martin Gstöttner und „Gewerkschaftlicher Linksblock“ mit einem Mandat und Spitzenkandidat Thomas Erlach. Die Liste Perspektive tritt nicht mehr an.

Hatte im Vorfeld eine Panne mit an Briefwähler versendeten Unterlagen, die keinen Stimmzettel enthielten, für Diskussion gesorgt, betonte AK-Präsident Kalliauer, dass man die Panne umgehend korrigiert habe. Die 7.800 Betroffenen erhielten einen Stimmzettel per Post zugesandt. Knoll forderte wie auch die ÖVP eine Reform der Arbeiterkammer-Wahl, so dass nur an einem Tag österreichweit und in den Gemeinden gewählt werden soll.

Öffentliche Wahllokale wurden in der AK in Linz, in allen AK-Bezirksstellen, am Hauptbahnhof Linz, im Verein migrare in Linz sowie in den Einkaufszentren Plus City in Pasching, Max-Center Wels, SEP Gmunden und Varena Vöcklabruck eingerichtet. Erstmals können berufstätige Studierende an der Kepler-Uni in Linz wählen. Rund 40 Prozent der Wahlberechtigten können ihre Stimme im Betrieb abgeben, es gibt 1.089 Betriebswahlsprengel. Mehr als 400 Unternehmen starteten am Dienstag mit einem ersten Termin, allen voran Pfeiffer Logistik in Traun mit Start um 2 Uhr. In vielen Schichtbetrieben sind die Wahllokale auch nachts geöffnet. Am 1. April schließt als letztes der Wahllokale jenes bei der Firma Habau in Perg um 18.30 Uhr.

