Türkei wehrt sich gegen Urteil des Menschenrechtsgerichts

Straßburg/Ankara (APA/dpa) - Die lange Untersuchungshaft des kurdischen Oppositionspolitikers Selahattin Demirtas in der Türkei beschäftigt den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erneut. Die Straßburger Richter akzeptierten einen Antrag der Türkei, die höchste Instanz des Gerichts - die Große Kammer - mit dem Fall zu befassen, wie der EGMR am Dienstag mitteilte.

Damit wird ein Urteil von November 2018 neu aufgerollt. Es dauert oft Monate oder sogar Jahre, bis die Große Kammer zu einer Entscheidung kommt.

Der EGMR hatte 2018 geurteilt, der türkische Staat habe mit der langen Untersuchungshaft Demirtas‘ diverse Menschenrechte verletzt, und forderte dessen schnellstmögliche Freilassung. Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte daraufhin, sich nicht an das Urteil gebunden zu fühlen. Als Mitgliedstaat des Europarats ist die Türkei jedoch verpflichtet, EGMR-Urteile umzusetzen. Demirtas, ehemaliger Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, war im November 2016 unter Terrorvorwürfen verhaftet worden und sitzt auch heute im Gefängnis.

In dem früheren Urteil hieß es, das eigentliche Ziel der U-Haft sei gewesen, die Freiheit der politischen Debatte einzugrenzen - während der Präsidentschaftswahlen und zum Zeitpunkt des umstrittenen Referendums für den Übergang von einem parlamentarischen in ein Präsidialsystem. Die Tatsache, dass Demirtas nicht seiner Arbeit in der Nationalversammlung nachkommen konnte, habe unter anderem einen unrechtmäßigen Eingriff in die Meinungsfreiheit dargestellt. Außerdem habe die Türkei das Recht auf freie Wahlen verletzt. Zwar habe für die Verhaftung ein begründeter Verdacht bestanden, doch sei die Länge der Untersuchungshaft nicht gerechtfertigt, hieß es damals.

Demirtas trat bei den Präsidentschaftswahlen im Juni 2018 aus dem Gefängnis heraus als Kandidat gegen Erdogan an. Der 45-Jährige erreichte mit 8,4 Prozent der Stimmen den dritten Platz.

