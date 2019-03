Urteil gegen Ex-Serbenführer Karadzic am Mittwoch erwartet

Den Haag/Sarajevo/Banja Luka (APA) - Nach einem dreijährigen Berufungsverfahren wird vor dem sogenannten „Internationalen Residualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichtshöfe“ (MICT) am Mittwoch in Den Haag das rechtskräftige Urteil gegen den einstigen bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic verkündet werden. In erster Instanz war der heute 73-Jährige im April 2016 zu 40 Jahren Haft verurteilt worden.

Im Berufungsverfahren hatte die Anklage lebenslang für Karadzic gefordert, er plädierte für Freispruch.

In erster Instanz war Karadzic in zehn von elf Anklagepunkten für schuldig gesprochen worden. Unter anderem ging es um den Völkermord von Srebrenica, wo von bosnisch-serbischen Truppen im Juli 1995 rund 8.000 bosniakische (muslimische) Burschen und Männer ermordet wurden, aber auch um die Belagerung der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Während der 44-monatigen Belagerung kamen in der Hauptstadt gut 11.450 Menschen ums Leben, darunter 1.600 Kinder.

Das Massaker von Srebrenica gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges.

Karadzic war nach mehrjähriger Flucht 2008 in Belgrad festgenommen und an das UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen im einstigen Jugoslawien überstellt worden. Der Prozess gegen ihn hatte 2009 begonnen.

Zur Urteilsverkündung sind aus Sarajevo auch mehrere Familienangehörige von Srebrenica-Opfern angereist.