Wiener Rentenmarkt zu Mittag etwas fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Dienstag, zu Mittag mit etwas höherer Tendenz notiert. In beinahe allen beobachteten Laufzeitbereichen heimischer Staatsanleihen gab es leichte Kursgewinne zu sehen. Lediglich die zweijährigen Bundesanleihen traten auf der Stelle.

Datenseitig standen heute die Konjunkturerwartungen für Deutschland des Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) auf dem Programm. Deutsche Börsenprofis blicken überraschend optimistisch auf die deutsche Konjunktur. Der ZEW-Index - das Barometer für ihre Erwartungen für das nächste halbe Jahr - stieg im März um 9,8 auf minus 3,6 Punkte und damit den fünften Monat in Folge. Das Barometer verharrte aber deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt von plus 22,2 Punkten.

Deutlich skeptischer sind die deutschen Wirtschaftsweisen: Die Ökonomen und Regierungsberater erwarten in diesem Jahr für Deutschland nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent, wie der Sachverständigenrat (SVR) am Dienstag in seiner neuen Prognose mitteilte. Im November hatten die Experten noch plus 1,5 Prozent vorhergesagt.

Weiterhin blicken Anleger mit Spannung nach Großbritannien: Der 29. März als geplanter EU- Austrittstag rückt näher. Der Termin ist aber nicht mehr zu halten. Das britische Unterhaus darf kein drittes Mal über denselben Brexit-Deal abstimmen. Das machte Parlamentspräsident John Bercow am Montag im Unterhaus deutlich. Ohne Änderungen an dem Abkommen verstoße dies gegen eine Regel aus dem frühen 17. Jahrhundert, wonach dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden darf.

Im Verlauf stehen noch Daten zu den US-Industrieaufträgen auf dem Programm. Diese dürften jedoch keine merklichen Impulse auf den Märkten bringen.

Heute um 11.25 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,32 um 5 Ticks über dem letzten Settlement von 164,27. Das bisherige Tageshoch lag bei 164,35, das Tagestief bei 164,18. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 17 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 124.653 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,16 (zuletzt: 1,17) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,38 (0,39) Prozent, die fünfjährige mit -0,14 (-0,13) Prozent und die zweijährige lag bei -0,49 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 44 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 42 (42) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 9 (9) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 108,08 108,39 1,16 44 107,53 Bund 29/02 10 0,75 101,20 101,25 0,38 42 101,04 Bund 24/10 5 0,00 110,00 110,17 -0,14 30 110,03 Bund 21/06 2 3,90 109,99 110,04 -0,49 9 110,03 ~