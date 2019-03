Leitbörsen in Fernost schließen gemischt

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost sind am Dienstag ohne klare Tendenz aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel knapp um 17,65 Zähler oder 0,08 Prozent auf 21.566,85 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong gewann hingegen um 57,27 Zähler (plus 0,19 Prozent) auf 29.466,28 Einheiten. Der Shanghai Composite fiel wiederum um 5,45 Punkte oder 0,18 Prozent auf 3.090,97 Punkte.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich uneinheitlich. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 38.363,47 Zählern mit plus 268,40 Punkten oder 0,70 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney verlor 7,0 Zähler oder 0,11 Prozent auf 6.276,60 Einheiten.

Die Zinssitzung der US-Notenbank Fed sorgte in der gesamten Region für Zurückhaltung unter den Anlegern. Die Sitzung startet heute, die Ergebnisse werden morgen, Mittwoch, veröffentlicht. Eine Abkehr von der aktuellen Geldpolitik, mit der Unterbrechung der Zinserhöhungen und einem Ende des Bilanzabbaus, wird zwar nicht erwartet, die Investoren rechnen jedoch mit Hinweisen auf die langfristigen Pläne der US-Währungshüter.

Auch in Australien sorgte Geldpolitik für Impulse. Dort wurden die Protokolle der jüngsten Zinssitzung der Reserve Bank of Australia veröffentlicht. Darin zeigten sich die Konjunktursorgen der australischen Währungshüter im Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Der australische Dollar gab nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolle etwas nach.

An der Tokioter Börse wirkten darüber hinaus noch negative Daten aus der Exportwirtschaft nach, die am Vortag veröffentlicht worden waren. Demnach sind die Exporte aus Japan den dritten Monat in Folge zurückgegangen. Bei den Einzelwerten führten in Tokio die Anteilsscheine des Elektronik- und Maschinenbaukonzerns Hitachi den Nikkei-225 Index an. Sie verteuerten sich um 4,20 Prozent. Gefolgt wurden sie von den Aktien des Industriekonzerns IHI Corporation (plus 2,73 Prozent) und von den Papieren des Sanitäreinrichtungsherstellers Toto (plus 2,08 Prozent).

Auf der schwächeren Seite der Kurstafel schlossen die Aktien von Familymart mit einem Anschlag von 5,43 Prozent an letzter Stelle. Die Titel des Videospielentwicklers Cyberagent verbilligten sich um 3,08 Prozent.