AK-Wahlen: Platter sieht Angelegenheit des ÖAAB, Tiroler VP außen vor

Wien/Innsbruck (APA) - Tirols LH und ÖVP-Chef Günther Platter sieht ungeachtet der scharfen Kritik von AK-Präsident Erwin Zangerl und seiner Landesrätin Beate Palfrader an ÖAAB-Obmann August Wöginger in der Debatte eine „reine Angelegenheit“ des Arbeitnehmerbundes der Volkspartei. Dort finde die Diskussion statt und dort gelte es das zu klären, sagte Platter am Dienstag vor Journalisten in Innsbruck.

Die Tiroler ÖVP betreffe diese Debatte nicht, so der Landesparteichef. Auf die Frage, wie sein Verhältnis zu ÖAAB-Chef und Klubobmann Wöginger sei und ob er mit dessen Arbeit zufrieden sei, meinte Platter, der selbst aus dem ÖAAB kommt: „Mein Ansprechpartner ist Bundeskanzler und Parteiobmann Sebastian Kurz, nicht Klubobmann Wöginger“.

