Verdi-Premiere mit Kaufmann und Netrebko in London und im Kino

London (APA/dpa) - Mit der Starbesetzung von Anna Netrebko und Jonas Kaufmann zeigt das Royal Opera House in London am Donnerstag (21.3.) eine Neuinszenierung von Giuseppe Verdis Operndrama „La forza del destino“ (Die Macht des Schicksals). Ab dem 2. April wird die Produktion auch via Leinwand übertragen - in Österreich sind 16 Kinos dabei, von Innsbruck bis Wien und von Klagenfurt bis Freistadt.

Chefdirigent Antonio Pappano zeigte sich bei einem Pressegespräch in London hocherfreut über die Zusammenarbeit mit den Stars. „Sie gehören zweifellos zur Spitzenklasse, und wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir zusammen Musik machen können“, sagte Pappano. Ihm gehe es darum, Kontinuität in den Beziehungen zu Sängern aufzubauen, die er bewundere.

Starsopranistin Anna Netrebko (47) bezeichnete Pappanos Liebe zur Musik als „ansteckend“. Obwohl sie die Verdi-Oper zuvor kaum gekannt habe, liebe sie nun „von Anfang bis Ende jeden Takt“. Über ihr Rollendebüt als Leonora sagte sie: „Es ist nicht besonders schwierig, verglichen mit anderen Mädchenrollen, die ich schon gesungen habe.“

Für den 49-jährigen Kaufmann, der schon vor zwei Jahren in München als Don Alvaro auf der Bühne stand, ist es der erste Auftritt in der tragischen Rolle in Covent Garden. Für ihn gehe es darum, sich in jeder Rolle „selbst treu zu bleiben und alle Emotionen, die guten und die bösen, jedes Mal neu zu entdecken“, sagte Kaufmann. „Man muss das Vergangene im Hinterkopf behalten, ohne darin stecken zu bleiben.“ Oper sei „jeden Abend anders“.

Die von Christof Loy inszenierte Gemeinschaftsproduktion mit der Dutch National Opera basiert auf der revidierten Mailänder Version von Verdis Oper (1869). In der Kino-Version, die an verschiedenen Terminen im April in Kinos in ganz Österreich zu sehen ist, bekommen Zuseher neben der Oper selbst auch Einblicke in den Backstage-Bereich sowie Interviews in den Pausen.

