Franz Marc und August Macke: Erste Doppelausstellung in Paris

Paris (APA/dpa) - Franz Marc und August Macke, zwei der bedeutendsten Vertreter des „Blauen Reiters“, starben beide während des Ersten Weltkriegs an der Front in Frankreich. Das Museum der Orangerie in den Tuilerien widmet den beiden deutschen Malern nun ihre erste Doppelausstellung in Paris.

Die Werkschau schließt einen Ausstellungszyklus im Rahmen der Gedenkjahr-Veranstaltungen zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918 ab, wie die Kuratorin Sarah Imatte sagte. Marc (1880-1916) starb im Alter von 36 Jahren bei Verdun, Macke (1887-1914) im Alter von 27 Jahren bei Perthes-lès-Hurlus in der Champagne.

Zu sehen sind bis zum 17. Juni Arbeiten aus allen Schaffensphasen von Marc und Macke, die ihre Gemeinsamkeiten, aber auch ihre Unterschiede illustrieren. Beide interessierten sich für französische Kunst, dabei war Marc anfänglich unter anderem stärker von Paul Gauguin beeinflusst und Macke von Paul Cézanne. In ihren farbkräftigen Bildern spiegelt sich ihre Faszination für Landschaft wider, wobei die Naturdarstellungen bei Marc mehr Ausdruck einer spirituellen Suche sind.

