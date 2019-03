Europas Leitbörsen bauen zu Mittag Gewinne aus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag im Verlauf ihre positive Tendenz aus dem Vormittagshandel noch ausbauen können. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg um 27,77 Einheiten oder 0,82 Prozent auf 3.415,71 Punkte.

Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.50 Uhr mit 11.788,75 Punkten und plus 131,69 Einheiten oder 1,13 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 40,80 Zähler oder 0,56 Prozent und steht nun bei 7.339,99 Stellen.

In Deutschland hat sich die Stimmung von Finanzexperten im März stärker als erwartet aufgehellt. Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte, stieg der entsprechende Indikator um 9,8 Punkte auf minus 3,6 Zähler. Das ist der fünfte Anstieg in Folge und der höchste Indexstand seit vergangenen Mai.

Der britische Arbeitsmarkt entwickelt sich unterdessen trotz hoher Unsicherheit wegen des anstehenden Brexit weiterhin stark. Wie das Statistikamt ONS mitteilte, stieg die Beschäftigung in den drei Monaten bis Jänner um 222.000 Stellen. Das war der kräftigste Zuwachs seit November 2015. Die Erwartungen von Analysten von durchschnittlich 120.000 Stellen wurden deutlich übertroffen.

Erst am Vorabend hatte der Austritt Großbritanniens aus der EU erneut für Aufregung gesorgt. Parlamentspräsident John Bercow hatte eine erneute Abstimmung über den Brexit-Vertrag ohne grundlegende Neurungen untersagt und bezog sich dabei auf eine entsprechende Regelung. An der Londoner Börse wirkten sich jedoch vor allem Unternehmensnachrichten aus.

So waren im FTSE-100 im Verlauf die Aktien von Evraz mit einem Minus von 5,49 Prozent Schlusslicht. Die Papiere des Stahlherstellers litten unter einer Kapitalerhöhung. Noch deutlicher ging es in London für die Anteilsscheine von Asos abwärts. Sie verloren 9,40 Prozent. Der Umsatzanstieg des Online-Modehändlers im zweiten Geschäftsquartal war hinter der Markterwartung zurückgeblieben, hieß es.

Aus Sektorsicht hatten Autowerte die Nase vorn. Einer Umfrage der Investmentbank Merrill Lynch zufolge sind diese in der Gunst der Anleger zuletzt wieder weiter zurückgefallen und viele professionelle Anleger seien entsprechend untergewichtet. Diese schlechte Stimmung in Verbindung mit einer Bewertung der Autobauer nahe ihrer Tiefststände biete gute Argumente, seine Chance gegen den Trend zu suchen, so die Merrill-Experten.

Im Mittagshandel tendierten die Daimler-Werte an der Spitze des Euro-Stoxx-50 (plus 3,60 Prozent). Die Titel von BMW (plus 2,21 Prozent) und Volkswagen (plus 2,16 Prozent) folgten dicht dahinter.

