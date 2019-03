Kasachstans Präsident Nasarbajew kündigt Rücktritt an

Astana (APA/AFP) - Nach Jahrzehnten an der Macht hat Kasachstans Präsident Nursultan Nasarbajew seinen Rücktritt erklärt. Der 78-Jährige kündigte seinen Amtsverzicht am Dienstag in einer Fernsehrede an. Nasarbajew hatte Kasachstans höchstes Staatsamt seit der Unabhängigkeit der früheren Sowjetrepublik 1991 inne.