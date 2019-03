Wiener Börse (Nachmittag) - ATX klar fester, SBO-Aktie mit Kursrally

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag weiter klar zugelegt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.099,83 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 29,09 Punkten bzw. 0,95 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,17 Prozent, FTSE/London +0,64 Prozent und CAC-40/Paris +0,51 Prozent.

Der heimische Leitindex knüpfte damit an seine Vortagesgewinne an. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich im Verlauf ebenfalls freundlich. Unterstützung für den ATX kam vor allem von den Schoeller-Bleckmann-Aktien, die sich mit einem Plus von 6,77 Prozent auf 75,65 Euro an die Indexspitze setzten und den höchsten Stand seit mehr als 100 Tagen erreichten. Der Ölfeldausrüster hat angekündigt, seine Dividende deutlich von 0,50 auf 1,00 Euro je Aktie anzuheben. Außerdem wurden Mitte Jänner veröffentlichte Ergebniszahlen für 2018 bestätigt.

Im breiter gefassten ATX Prime stiegen die Papiere der Porr ebenfalls sehr deutlich um 2,85 Prozent auf 20,55 Euro, nachdem der Baukonzern überraschend vorläufige Geschäftszahlen für 2018 vorgelegt hatte. Die Produktionsleistung hat mit einem Zuwachs um 18 Prozent auf 5,6 Mrd. Euro ein Rekordniveau erreicht, aufgrund des Margendrucks wird das Ergebnis aber stabil bleiben. Die Dividende wird unverändert bei 1,10 Euro je Aktie erwartet. Der Ausblick für 2019 fällt positiv aus.

Außerdem gewannen die Titel von Mayr-Melnhof 1,54 Prozent auf 119,00 Euro. Während der Umsatz des Kartonherstellers im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,34 Mrd. Euro stagnierte, stieg des Jahresüberschuss um 5,9 Prozent auf 164,2 Mio. Euro. Aufgrund der „soliden Ergebnisentwicklung“ wird der Vorstand eine Dividendenerhöhung von 3,10 auf 3,20 Euro je Aktie vorschlagen, gab das Unternehmen bekannt.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen Mittag bei 3.098,09 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsbeginn bei 3.066,71 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,81 Prozent höher bei 1.561,09 Punkten. Im prime market zeigten sich 28 Titel mit höheren Kursen, sieben mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.513.056 (Vortag: 1.729.108) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 39,199 (44,76) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 267.645 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,97 Mio. Euro entspricht.

