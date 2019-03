Schüsse in Utrecht - Rutte: „Die Niederlande sind ins Herz getroffen“

Den Haag/Utrecht (APA/dpa) - Mit einer Schweigeminute hat das niederländische Parlament am Dienstag der Opfer aus Utrecht gedacht. „Utrecht liegt im Herzen unseres Landes“, sagte Ministerpräsident Mark Rutte. „Die Niederlande sind ins Herz getroffen worden.“ Die Folgen seien groß. „Unser Vertrauen hat einen ordentlichen Knacks bekommen“, sagte Rutte.

Dennoch seien die Utrechter am Dienstagmorgen wieder in die Straßenbahnen eingestiegen und ganz normal zur Arbeit gefahren. Diese Routine sei die beste Antwort auf eine solche Tat. Sie zeige, „dass unsere Gesellschaft stärker ist als Hass und Gewalt“. Durch die Schüsse in einer Utrechter Straßenbahn waren am Montag drei Menschen getötet worden. Tatverdächtig ist der festgenommene Gökmen T.