Aortenklappenersatz durch Katheterintervention besser

New Orleans (Louisiana)/Boston (APA) - Der Ersatz einer verengten Aortenklappe per Chirurgie und unter Verwendung einer Herz-Lungen-Maschine ist belastend. In den vergangenen Jahren hat sich deshalb immer öfter eine Katheterintervention mit Einfügen einer aufdehnbaren künstlichen Aortenklappe (TAVI) als Therapie der Wahl etabliert. Das ist auch bei Patienten mit geringem Operationsrisiko besser, haben jetzt aktuelle Studien ergeben.

Beim Jahreskongress des American College of Cardiology (16. bis 18. März) als einem der in den USA größten Kardiologenkongresse in New Orleans gab es „Standing Ovations“: Dort wurden die Partner 3- und die Evolut-Studie präsentiert.

„Das ist eine Meilenstein-Studie, weil sie 80 Prozent der Patienten, die derzeit wegen einer Aortenklappenstenose chirurgisch versorgt werden, betrifft“, sagte Martin Leon, Chef des Zentrums für interventionelle Gefäßtherapie am New Yorker Irving Medical Center, bei der Vorstellung der Ergebnisse. Gleichzeitig zu dem Vortrag wurde die Partner 3-Studie im New England Journal (Boston) publiziert.

Die beteiligten Wissenschafter von 71 Zentren hatten 1.000 Patienten mit symptomatischer Aortenklappenstenose im Durchschnittsalter von rund 73 Jahren entweder einer Gruppe zugeteilt, welche operiert wurde, oder jener Gruppe, bei der via Katheterintervention über die Leiste eine per aufblasbarem Ballon in das Herz einfügbare künstliche Klappe implantiert wurde. Die Ergebnisse, was Tod, Schlaganfall oder neuerliche Spitalsaufnahme betraf, wurden nach einem Jahr verglichen.

Verstorben, einen Schlaganfall erlitten oder noch einmal ins Krankenhaus aufgenommen wurden 8,5 Prozent der Patienten nach TAVI-Behandlung, hingegen lag die Häufigkeit bei den Operierten bei 15,1 Prozent, was eine Risikoverminderung um 46 Prozent bedeutete und statistisch hoch signifikant war. Die TAVI-Patienten waren auch im Durchschnitt nur drei Tage im Spital, die chirurgisch versorgten Patienten hingegen sieben Tage. Innerhalb von 30 Tagen betrug die Häufigkeit des Todes oder eines Schlaganfalls bei den TAVI-Patienten bei einem Prozent. In der Gruppe der Operierten lag die Häufigkeit bei 3,3 Prozent. Auch dieser Unterschied war statistisch hoch signifikant.

Die zweite Studie (Evolut) erfolgte ganz ähnlich bei 1.403 Aortenklappen-Patienten mit niedrigem Operationsrisiko im Durchschnittsalter von 74 Jahren mit einem anderen TAVI-Katheter, bei der sich die künstliche Klappe am richtigen Ort selbstständig aufklappt. Die Untersuchung läuft zwei Jahre, nachdem 850 der Patienten eine Beobachtungszeit von einem Jahr aufwiesen, wurde bereits die Auswertung bezüglich Tod und schwerer Schlaganfall mit daraus resultierender Behinderung vorgenommen. Für einen Zeitraum von zwei Jahren wurde in der Gruppe der Patienten mit Katheterintervention eine Komplikationsrate von 5,3 Prozent errechnet, in der Vergleichsgruppe (Chirurgie) waren es 6,7 Prozent. Innerhalb von 30 Tagen hatten die chirurgisch versorgten Erkrankten eine mehr als dreifache Schlaganfallrate (1,7 zu 0,5 Prozent) als die TAVI-Patienten. Auch die Häufigkeit von Blutungskomplikationen betrug unter den Kranken mit Katheterintervention nur ein Drittel jener nach Operation, hieß es im New England Journal of Medicine.

Der Umstand, dass die Ergebnisse aus zwei Studien mit zwei unterschiedlichen Herzkatheter-Systemen ähnlich ausfielen, spricht für eine starke Aussagekraft. „Ich glaube, wir sehen da einen Klassen-Effekt der TAVI-Therapie. Die Technik entwickelt sich mit einer solchen Geschwindigkeit, dass man sich kaum vorstellen kann, was in fünf Jahren möglich sein wird“, sagte zu den Ergebnissen der US-Kardiologe Michael Reardon (Houston Methodist DeBakey Heart & Vascular Institute/USA).

Die häufigsten Herzklappenerkrankungen sind Erkrankungen der Mitralklappe und Aortenklappenstenosen. Die Ursache liegt oft in der Atherosklerose. Unbehandelt führen 50 Prozent der Aortenklappenerkrankungen nach dem Auftreten von Symptomen innerhalb eines Jahres zum Tod. Schätzungen zufolge könnten in Österreich bis zu 115.000 der über 65-Jährigen von einer Aortenstenose betroffen sein.