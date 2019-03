Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Hinweise auf Terror-Anschlag bei Schießerei in Utrecht

Utrecht - Am Montag sind bei einer Schießerei in der Stadt Utrecht in den Niederlanden 3 Menschen getötet worden. Die Polizei konnte schon bald einen Verdächtigen verhaften. Der Verdächtige soll ein langes Vorstrafen-Register haben. Das heißt, er ist schon öfter wegen Straftaten verurteilt worden. Die Polizei glaubt, dass er ein Terrorist ist. Darauf deutet ein Brief hin, der im Fluchtauto gefunden wurde. Die Polizei verhaftete auch 2 weitere Verdächtige.

Zwei Milliarden Menschen haben kein sauberes Trinkwasser

Genf - Auf der Erde leben insgesamt 7,6 Milliarden Menschen. 2 Milliarden davon haben kein sauberes Trinkwasser. Das hat die UNO in ihrem Welt-Wasser-Bericht erklärt. Vor allem Flüchtlinge haben oft kein sauberes Wasser. Denn in den Flüchtlings-Lagern ist die Versorgung mit Wasser sehr schlecht. Außerdem haben reiche Menschen oft besseres Wasser als arme Menschen. Auch Menschen in Städten haben besseres Wasser als Menschen, die am Land wohnen.

Erklärung: UNO

UNO ist englisch und steht für „United Nations Organization“. Das heißt auf Deutsch so viel wie „Organisation der Vereinten Nationen“. Man kann auch „Vereinte Nationen“ sagen. Die UNO ist ein Zusammenschluss von fast allen Ländern der Welt. Auch Österreich ist dabei. Die Vertreter der Mitglieds-Länder treffen sich regelmäßig, um über Probleme in der Welt zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu finden.

Die meisten Österreicher fühlen sich glücklich

Wien - Rund 80 Prozent der Österreicher bezeichnen sich als glücklich, und nicht einmal 20 Prozent fühlen sich unglücklich. Das ist das Ergebnis einer Umfrage. Für die Mehrheit sind dabei die Gesundheit, die Familie und eine gute Partnerschaft besonders wichtig. Auch ein schönes Zuhause und genügend Geld sind vielen wichtig. Der größte Glücks-Moment im Leben war für ein Drittel der befragten Österreicher die Geburt der eigenen Kinder. Auch das Kennenlernen des Partners ist für viele ein besonderes Erlebnis. Dem Glück im Wege stehen oft Geldsorgen.

Verirrter Tourist zündete sein Snowboard für ein Lagerfeuer an

Obertauern/Bez. St. Johann im Pongau - Ein Snowboarder aus den USA hat sich am Montag in den Bergen in Salzburg verirrt. Er war im Skigebiet Obertauern im Gelände unterwegs. Weil es neblig war und stark schneite, verirrte sich der Snowboarder. Um nicht zu erfrieren, machte er ein Lagerfeuer. Dafür verwendete er das Holz seines Snowboards und zündete es an. Nach einigen Stunden fand die Bergrettung den Snowboarder und brachte ihn in sicheres Gelände. „Er war extrem erleichtert, als wir ihn fanden, weil er schon mit seinem Leben abgeschlossen hatte“, sagte ein Bergretter.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++