Fußball: FIFA-Funktionärin Kiron auf Kaution freigelassen

Dhaka (APA/dpa) - Drei Tage nach ihrer Festnahme wegen Verleumdung von Bangladeschs Premierministerin Sheikh Hasina ist FIFA-Council-Mitglied Mahfuza Akter Kiron auf Kaution freigelassen worden. Ein Sportfunktionär hatte sie zuvor wegen einer Aussage in einem Fernsehinterview angezeigt. Ihr Anwalt geht davon aus, dass Kiron am Mittwoch aus dem Gefängnis entlassen wird, wie er am Dienstag sagte.

Kiron gehört seit 2017 als eine von nur wenigen Frauen dem Führungsgremium des Fußball-Weltverbandes (FIFA) an. Daneben ist sie auch Chefin für Frauenfußball im Verband ihres Landes (BFF). In dem Fernsehinterview hatte Kiron Regierungschefin Hasina vorgeworfen, den Nationalsport Cricket „zu ihrem persönlichen Nutzen“ gegenüber dem Fußball zu bevorteilen. Der Anzeige zufolge blamierte Kiron damit die Nation.

Bereits am Montag kritisierte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International das Vorgehen der Offiziellen in Bangladesch. „Für Fußball einzustehen ist kein Verbrechen“, teilte die Organisation mit. Die Verhaftung der FIFA-Funktionärin sei nur einer von vielen Angriffen auf die freie Meinungsäußerung. In den vergangenen fünf Monaten seien alleine 60 Menschen wegen kritischer Online-Kommentare über die Premierministerin festgenommen worden.