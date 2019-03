Umfrage: Evangelikale stehen weiter hinter US-Präsident Trump

Washington (APA) - Zwei Jahre nach Amtsantritt stehen die meisten weißen Evangelikalen in den USA weiter fest zu Präsident Donald Trump. Sieben von zehn Befragten zeigen sich in einer in der ersten Jänner-Hälfte durchgeführten und jetzt veröffentlichten Umfrage des Pew Research Center laut Kathpress hoch zufrieden mit Trumps Politik.

Zu Beginn seiner Präsidentschaft hatte Trump allerdings sogar acht von zehn weißen Evangelikalen hinter sich. Demgegenüber ist die Zustimmungsrate unter gemäßigten weißen Protestanten und weißen Katholiken laut der Umfrage gespalten. Demnach gaben 44 Prozent der weißen Katholiken an, mit Trumps Politik zufrieden zu sein. Bei Amtsantritt waren es noch 52 Prozent. Bei gemäßigten weißen Protestanten liegt die Zufriedenheit mit dem Präsidenten fast unverändert bei 48 Prozent.

Unter schwarzen Protestanten und nicht-weißen Katholiken stößt Trump laut der Pew-Umfrage nach wie vor mehrheitlich auf Kritik. So äußerten sich nur 26 Prozent der nicht-weißen Katholiken zufrieden mit der Amtsführung des Präsidenten. Allerdings sind das in dieser Gruppe auch doppelt so viele wie noch bei Trumps Amtsantritt im Jänner 2017.

Insgesamt liegt die Zustimmungsrate unter Katholiken wie vor zwei Jahren bei 36 Prozent. Unter den regelmäßigen katholischen Kirchgängern ist der Anteil der Unterstützer Tumps um zwölf Prozentpunkte höher als bei den gelegentlichen Gottesdienstbesuchern.

Besonders auffällig ist die evangelikale Identifizierung mit Trumps Politik beim Thema Mauerbau an der Südgrenze der USA. Fast drei Viertel der Befragten gaben demnach an, die Umsetzung zu unterstützen.