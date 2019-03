Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis knapp behauptet

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel knapp behauptet gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 59,07 Dollar und damit um 0,03 Prozent weniger als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent dagegen lag 0,28 Prozent im Plus und wurde somit bei 67,60 Dollar gehandelt.

Am Vortag hätten die Ölpreise noch positiv auf die Beschlüsse der „OPEC+“-Gruppe reagiert, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Commerzbank. Demnach sollen die bisherigen Produktionskürzungen bis Ende Juni weiterlaufen, aber über das vereinbarte Niveau hinausgehen. Wie es danach weitergeht, soll - anders als bisher geplant - erst Ende Juni entschieden werden. Das ursprünglich dafür vorgesehene Treffen Mitte April wurde abgesagt. „Damit hat sich Russland durchgesetzt, denn Saudi-Arabien wollte eigentlich schon im April eine Verlängerung der Produktionskürzungen bis zum Jahresende erreichen“, erläutern die Commerzbank-Analysten.

Der Goldpreis in London lag am späten Nachmittag bei 1.308,49 Dollar und damit höher gegenüber dem Schlusskurs von Montag von 1.303,48 Dollar. Die Commerzbank-Experten führen den leichten Preisanstieg auf die heute beginnende, zweitägige US-Zinssitzung zurück. Am Markt erwarte man eine weiter lockere Geldpolitik.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 67,60 67,41 +0,28 WTI 59,07 59,09 -0,03 OPEC-Daily 66,87 66,91 -0,06 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.308,49 1.303,48 +0,38 Silber 15,39 15,33 +0,39 Platin 851,21 835,90 +1,83 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 116,55 116,70 -0,13 Kakao 2.193,00 2.204,00 -0,50 Zucker 340,70 346,70 -1,73 Mais 169,50 170,50 -0,59 Sojabohnen 902,25 905,75 -0,39 Weizen 176,50 176,25 +0,14 ~