Frankreichs Innenminister: „Duft der 30er-Jahre liegt in der Luft“

Toulouse (APA/AFP) - Die deutliche Zunahme antisemitischer Vorfälle in Frankreich erinnert Innenminister Christophe Castaner an die Nazizeit. Der „Duft der 30er-Jahre“ liege in der Luft, sagte Castaner am Dienstag bei einer Gedenkzeremonie für jüdische Opfer islamistischer Gewalt in Toulouse im Südwesten des Landes.

Er verwies darauf, dass antisemitische Übergriffe im vergangenen Jahr in Frankreich um 74 Prozent zugenommen hatten. Frankreich werde die Opfer des „scheußlichen, schändlichen Giftes des Antisemitismus“ nie vergessen, sagte Castaner bei der Gedenkzeremonie für die Opfer der Anschläge an der Ohr-Torah-Schule. Der Islamist Mohamed Merah hatte die Einrichtung in Toulouse am 19. März 2012 angegriffen und drei Kinder und einen Lehrer getötet. Zuvor hatte er drei Soldaten erschossen.

Die Anschläge reklamierte eine Untergruppe des Terrornetzwerks Al-Kaida für sich. Nach einer intensiven Fahndung wurde Merah von Polizisten erschossen.